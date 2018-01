XV vence o Palmeiras B com recorde Com a presença de público recorde na competição, com 13.035 pagantes, no Estádio barão da Serra Negra, em Piracicaba (SP), o XV venceu o Palmeiras B, por 2 a 0, nesta sexta-feira à noite, pela quarta rodada da segunda fase do Campeonato Paulista da Série A3. Com a vitória o time piracicabano assumiu a liderança isolada do Grupo 3, com sete pontos, e continua sonhando com o acesso em 2006.O Palmeiras B, mesmo derrotado, continua com cinco pontos, em terceiro lugar, e brigando por uma das duas vagas do grupo. O Monte Azul, com seis pontos, é o vice-líder. Empurrado pela torcida, o XV mandou no jogo e mereceu a vitória. Marlon abriu o placar aos seis minutos do primeiro tempo e Rodrigo Hote fechou o placar aos 15 minutos do segundo. Neste sábado, acontecem dois jogos: Monte Azul x Itararé e São José x Rio Claro. No domingo, às 10 horas, jogam Grêmio Barueri x XV de Jaú, completando a primeira rodada do returno.