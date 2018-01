XV x Ituano: o único jogo da Copa do Estado Completando a 17ª rodada da Copa Estado de São Paulo, XV de Jaú e Ituano jogam nesta quarta-feira, às 15 horas, no estádio Zezinho Magalhães, em Jaú. O jogo, que seria realizado no último domingo, foi alterado a pedido do time de Itu, que no mesmo dia enfrentou a Internacional, de Limeira, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. A equipe ituana, amparada pelo empresário Oliveira Júnior, montou praticamente dois times para a disputa das duas competições e vem em primeiro lugar em ambas. Na Copa Estado lidera com folga o Grupo 2, com 32 pontos, seis a mais que Rio Branco e Rio Cla ro, que vêm logo em seguida. O time de Jaú, por sua vez, vem cambaleando na competição. Em último lugar, com apenas sete pontos, já não tem mais chances de se classificar para a próxima fase da competição. Classificação: Grupo 2 - 1) Ituano 32; 2) Rio Branco e Rio Claro 26; 4) Guarani B 24 e XV de Piracicaba 24; 6) Palmeiras B 21; 7) Ferroviária 19; 8) XV de Jaú 7.