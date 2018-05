Yago vê Corinthians mais confiante para Copa Libertadores

O zagueiro Yago avaliou que a vitória por 2 a 0 sobre o São Paulo serviu para elevar o moral do Corinthians antes da estreia na Copa Libertadores, quarta-feira, diante do Cobresal, no Chile. O jogador foi um dos destaques do clássico de domingo e marcou o segundo gol.

"Era um teste que precisávamos para entrar bem na Libertadores. Mostramos que estamos prontos. Foi bom para dar confiança e mostrar que o time está cada vez mais entrosado", disse Yago.

Novo titular da defesa corintiana, ao lado de Felipe, o zagueiro está bastante confiante e acredita que o Corinthians poderá chegar esse ano mais longe na Libertadores. Em 2015, a equipe foi eliminada nas oitavas de final pelo Guaraní, do Paraguai.

"Ano passado, o time estava mais pronto. Acho que esse ano vai ser diferente e pretendemos crescer dentro da competição. Talvez, isso possa nos levar mais longe", disse.

A confiança é tanta que Yago não teme a concorrência de Balbuena, zagueiro que está sendo contratado para o lugar de Gil, vendido para o futebol chinês. O paraguaio treinou nesta segunda-feira com o elenco, mas ainda não foi oficialmente anunciado como novo reforço da equipe.

"Estou pronto. Quero abandonar esse rótulo de menino. Tenho 23 anos, não sou nenhum menino. Joguei Série B por times do interior. Para substituir o Gil é um trabalho e tanto. Quero crescer a cada jogo", disse.