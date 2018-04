Yan estréia no Grêmio contra Juventude O armador Yan, repatriado do futebol do Bahrein, estréia no Grêmio nesta quarta-feira, contra o Juventude, em Porto Alegre. Ele entra no lugar de Michel Bastos, lateral que vinha atuando no meio-campo. Nas demais posições o time não será modificado. O técnico José Luiz Plein espera que os atacantes Cláudio Pitbull e Christian, com ajuda de Fábio Pinto, mostrem a mesma eficiência das vitórias sobre o Paraná, o Vitória e o Santos, todas no Olímpico, que faltou nos dois últimos jogos do time, o empate por 1 a 1 contra o Guarani e a derrota por 3 a 0 para o Flamengo. A situação do Grêmio no campeonato voltou a ficar dramática. O clube é o 19º na classificação, com 26 pontos, e pode cair para a zona de rebaixamento com uma derrota, risco que não havia nas duas últimas rodadas.