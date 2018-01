Yokohama anula contrato e libera Cafu O Yokohama Marinos anunciou nesta sexta-feira que decidiu anular o pré-contrato que tinha com o lateral-direito Cafu e com isso, libera o jogador brasileiro para acertar sua transferência do Roma para o Milan, da Itália. Em janeiro deste ano, o Yokohama anunciou que havia contratado Cafu por aproximadamente US$ 3,5 milhões, e acertado com o pentacampeão um contrato com duração até 2006. O brasileiro, no entanto, teria desistido do acordo. Resolvida a situação com o clube japonês, Cafu deve se juntar a Dida, Roque Júnior, Serginho e Rivaldo - os outros brasileiros do milionário elenco do Milan, atual campeão europeu. Cafu defendeu o Roma por seis temporadas, desde que saiu do Palmeiras, em 1997, e tem passe livre. No Milan, deverá receber US$ 1,3 milhão por temporada.