Ytalo sofre lesão, será operado e não deve mais atuar pelo São Paulo

O São Paulo tem mais um problema em seu ataque. Após perder Calleri e Alan Kardec, o técnico Edgardo Bauza não poderá contar com o atacante Ytalo, que sofreu uma entorse no joelho direito e passará por cirurgia nos próximos dias. Assim, ele não deve mais atuar nesta temporada e pode não jogar mais pelo clube, já que tem contrato até o fim do ano.

O jogador ainda pode passar por uma reconstrução do ligamento cruzado, em lesão ocorrida na partida contra o Corinthians. Ytalo chegou ao São Paulo em maio, após se destacar pelo Audax no Campeonato Paulista. Ele fez 13 partidas com a camisa tricolor e marcou uma vez, contra o Cruzeiro, no dia 5 de junho.

Por outro lado, Kelvin está em fase final de recuperação de um estiramento na coxa esquerda, sofrida no dia 23 de junho, contra o Sport. Ele correu no gramado e pode ser relacionado para a partida contra o Grêmio, domingo, em Porto Alegre.

Enquanto isso, a diretoria continua a procura por reforços. Com a saída de Calleri e Alan Kardec, Bauza pediu a chegada de pelo menos mais um jogador para o ataque, após a diretoria acertar com Gilberto, que estreou no último domingo. O problema, porém, é que a janela de transferências para atletas que atuam no exterior se fecha nesta terça-feira e, caso não exista nenhum acordo, só resta ir atrás de atacantes sem clube ou que atuam no futebol brasileiro.