Yuri fratura osso do pé direito e desfalca o Santos por até um mês

O Santos terá uma baixa para as próximas semanas. Nesta quinta-feira, o clube anunciou o afastamento por até um mês do volante Yuri, que sofreu uma fratura no pé direito. O jogador foi submetido a exames nos últimos dias que diagnosticaram a gravidade da lesão.

Yuri ficou no banco diante do Bragantino, na última segunda-feira, e ainda não atuou nesta temporada. O Santos não especificou como o jogador fraturou o osso sesamoide medial do pé direito, apenas explicou que a previsão de afastamento é de três a quatro semanas.

Se a previsão máxima for comprovada, Yuri deverá desfalcar o Santos em até sete partidas do Campeonato Paulista, contra Ponte Preta, Ituano, Palmeiras, Ferroviária, São Caetano, São Paulo e Santo André. Ele estaria liberado para a estreia na Libertadores, dia 1.º de março, diante do Real Garcilaso, no Peru.

Apesar do longo afastamento, o Santos não poderá inscrever um substituto para Yuri no Paulistão. Isso porque o regulamento do campeonato prevê que um atleta possa trocado por outro apenas se um laudo médico comprovar que sua lesão o impede de atuar pelo resto da competição.