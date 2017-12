Zabaleta descarta deixar o City agora, mas admite que pode sair no meio do ano

"Estamos em janeiro, e tudo é noticiado pela imprensa sobre jogadores indo e vindo, mas eu estou 100% focado no City neste momento", garantiu o argentino em entrevista ao jornal Manchester Evening News. "Eu quero terminar a temporada aqui e não estou pensando em ir a lugar algum em janeiro."

Zabaleta está com 31 anos e é jogador do City desde 2008. Foi dono da posição por muitas temporadas, mas a chegada de Sagna e as frequentes lesões no ano passado fizeram com que ele perdesse esta hegemonia. Talvez até por isso, o próprio jogador não descarta uma transferência para a temporada que vem.

"No fim da temporada, terei mais um ano de contrato. Normalmente, o fim da temporada é quando decidimos o que fazer. Como jogador, acho que tenho mais dois ou três anos para jogar em alto nível, mas no futebol você nunca sabe, as coisas mudam rapidamente. Estou feliz em um grande clube, e no fim da temporada nós vamos ter uma conversa", explicou.