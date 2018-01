Zaga do Bota preocupa Levir contra o Gama O Botafogo poderia ter recuperado a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, na última rodada, mas desperdiçou a oportunidade, ao empatar com o Caxias. Neste sábado, o Alvinegro carioca enfrenta o Gama, às 21h40, no Estádio Bezerrão, torcendo para um novo tropeço do Palmeiras, que está um ponto na frente. Mas de nada adianta os paulistas deixarem de vencer se a equipe carioca não fizer a sua parte. ?Primeiro temos que derrotar o Gama. Depois vamos pensar no resultado dos adversários", disse o técnico Levir Culpi. ?O importante é nos mantermos, pelo menos, na vice-liderança." Vale lembrar que, caso o Botafogo permaneça na sua atual posição, assim como o Palmeiras, os times não se enfrentam na próxima fase, se encontrando apenas no quadrangular decisivo. Mas Levir tem um problema sério para armar a equipe. O zagueiro Edgar, que vinha formando a dupla titular ao lado de Sandro, sofreu um estiramento muscular e foi vetado pelos médicos. Como Gilmar cumpre suspensão por ter sido expulso contra o Caxias, o treinador será obrigado a escalar Allan, que não atua há seis meses por causa de uma fratura no tornozelo. ?Infelizmente, esta é uma oportunidade que surgiu a partir de uma contusão de um companheiro", lamentou Allan. Ele, porém, quer aproveitar a chance e demonstrar que pode ser titular do Botafogo. ?Quero mostrar que estou recuperado e posso ajudar na fase decisiva." A única dúvida de Levir diz respeito ao meio-de-campo. Ele não sabe se escala Camacho ou Têti para atuar ao lado de Valdo. A definição só deve ocorrer minutos antes de a partida começar. A tendência é a de que o treinador opte por Têti, que tem tido melhores atuações nos últimos jogos.