Zaga do Fla é a preocupação de Nelsinho Com a convocação do zagueiro André Bahia para a seleção brasileira sub-23, o técnico do Flamengo, Nelsinho Baptista, terá problemas para formar a zaga a partir da próxima segunda-feira. O clube dispensou o veterano Váldson e só conta com Fernando. A solução pode ser o aproveitamento dos juniores Henrique e Renan ou a improvisação do volante Fabiano Eller. A outra possibilidade seria a contratação do zagueiro Nenê, do Hertha Berlim (Alemanha), mas o presidente Hélio Ferraz está sendo demovido desta idéia porque o clube não teria dinheiro para arcar com os salários do jogador, cerca de R$ 40 mil. Para a partida contra o Grêmio, domingo, pelo Campeonato Brasileiro, Nelsinho não terá o retorno do goleiro Júlio César. Ele ainda sente dores por causa de uma lombalgia e novamente será substituído pelo jovem Diego. Com relação ao meia Felipe, a definição sobre seu aproveitamento no jogo só ocorrerá na sexta-feira.