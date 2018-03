Zaga do Mogi Mirim preocupa Winck O técnico do Mogi Mirim, Luís Carlos Winck, parece já ter encontrado a maior causa para a má campanha do time no Campeonato Brasileiro da Série B. Com apenas 11 pontos, em dez rodadas, o time do interior paulista tem uma das piores defesas da competição. Pior que o Mogi, que sofreu 19 gols, estão apenas os lanternas Joinville e União São João, que tomaram 22 e 23 gols, respectivamente. Para enfrentar o Remo, sábado, o Mogi Mirim, 20º colocado, terá a volta do volante Moisés. O jogador, que não atua desde 14 de junho devido a uma contusão, foi liberado pelo departamento médico e tem retorno garantido. Com isso o meia Maninho deixa o time. No ataque a expectativa é pela estréia de Clóvis.