Zaga do São Caetano admite ser "chata" A defesa do São Caetano é conhecida como violenta, mas o zagueiro Serginho recorre à estatística de faltas no jogo de ida contra o Santos para desmentir essa imagem: 39 dos santistas contra 19 faltas do Azulão. Mesmo assim, admite: a defesa do São Caetano é chata. ?Mas chato, nesse caso, é uma qualidade. Nós marcamos forte, com lealdade, e atrapalhamos o adversário?, diz o zagueiro, que conta o segredo da defesa do time do ABC. ?Temos quatro zagueiros de ótimo nível. Quem entra, sempre dá conta do recado.? Tanto que Serginho cita um exemplo com um sorriso no rosto: ?Em dezembro, um cara do Fluminense me ligou querendo me contratar. Ele disse que quem me indicou foi o Romário. Eu achei engraçado porque teve aquele problema no Maracanã, mas o Romário teria dito para a diretoria que fui eu quem brigou com ele e que ele não tinha nada contra mim.? E completa: ?Desentendimento em jogo é normal. Sempre há uma dividida, uma falta ou jogada mais forte, mas faz parte do jogo. Ninguém leva isso para fora do campo.? Com seis anos no clube, Serginho é um dos que mais anseiam pelo primeiro título. ?Está chegando a hora. Mas primeiro, precisamos passar pelo Santos.??