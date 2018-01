Zaga do São Paulo terá Lugano e Fabão O técnico Cuca não se esqueceu da vitória fácil do Goiás diante do São Paulo, no segundo turno do Campeonato Brasileiro, por 3 a 1. O time que dirigia não teve a menor dificuldade em envolver a defesa da equipe são-paulina. Ele viu o que os torcedores e os dirigentes cansaram de reclamar: a fragilidade dos zagueiros do Morumbi. Agora que é ele quem manda, Cuca resolveu radicalizar. A dupla que protegerá Rogério Ceni promete ser das mais duras do futebol brasileiro: Fabão e Lugano. "Violentos, não. Eu prefiro dizer que a zaga do São Paulo será viril. Nós dois somos sérios. Não terá brincadeira à nossa frente. Isso eu posso garantir", afirma Fabão, l,86m e 79 quilos. "Já deu para sentir que o Fabão tem um estilo parecido com o meu. Zagueiro não tem de dar folga para atacante. Principalmente os brasileiros", decreta o uruguaio Lugano, 1,80 m e 84 quilos. Os dois já demonstraram nos primeiros treinamentos que os atacantes adversários irão precisar ter coragem para atacar o São Paulo. Carrinhos, chutões e entradas mais do que fortes foram comuns. "Olha, essa dupla dá até medo. Quem jogar contra terá de pensar duas vezes antes de tentar entrar na nossa área", avalia o atacante Luís Fabiano. Jean, que está negociando com o futebol russo, e Júlio Santos, já emprestado para o Paysandu, eram considerados atletas ?técnicos? demais para formar a zaga. Mas Cuca não quer arriscar deixando toda a responsabilidade defensiva com os dois. "Não tem essa conversa de departamentos separados. Quero todo o time comprometido em ganhar as partidas. Faço questão de muita força no ataque e na defesa. Vigor físico e técnica nós temos para isso", assegura. Quando Cuca fala sobre participação, o envolvimento dos volantes e dos laterais na marcação será total. Tanto que o treinador efetivou nesta sexta-feira Gustavo Nery como lateral-esquerdo. Contrariado porque a diretoria não renovou seu contrato antecipadamente, como ele queria, o jogadoro entende que terá uma missão bem defensiva com o novo técnico. "Eu farei o que ele me pedir. Volto para a lateral sem problema. Como já atuei muito como zagueiro, ajudarei os nossos beques", diz, sem empolgação, Gustavo Nery. Com ele o time também será mais forte fisicamente pela esquerda. Ele tem 1,82 m e 77 quilos. Entrará no lugar de Fabiano, que foi dispensado. O antigo lateral era franzino perto do seu sucessor , com 1,74 m, 65 quilos.