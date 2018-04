Zaga são-paulina recupera moral após jogo contra Avaí

SÃO PAULO - Após nove jogos sem vencer no Brasileiro, o São Paulo desencantou sábado diante do Avaí, no Morumbi, quando ganhou por 2 a 0. Além dos dois gols de Luis Fabiano, o destaque da partida foi o bom desempenho da zaga são-paulina, muito cobrada pelo técnico Emerson Leão na derrota de virada para o Bahia, por 4 a 3, na rodada anterior.

O zagueiro Xandão, que voltou à equipe sábado após cumprir suspensão, disse que o trabalho e a cobrança do treinador foram determinantes para a rápida melhora. "Foi uma virada que mexeu conosco. Por isso as cobranças do Leão foram importantes e graças a Deus diante do Avaí nós fomos bem e saímos zerados", celebrou.

Rhodolfo, que chegou a dizer que ficou envergonhado com a atuação do time diante do Bahia, também aprovou a performance no último sábado. "Fizemos contra o Avaí uma partida segura e isso nos dá confiança para manter o alto nível nas próximas rodadas. Temos de repetir a atuação de sábado nos próximos jogos, pois só assim teremos chances de classificar para a Libertadores. Temos tudo para conseguir a vaga", avisou o zagueiro.

Com a vitória sobre o Avaí, o São Paulo chegou aos 53 pontos, em sétimo lugar no Brasileirão, e ainda tem chance de garantir vaga na Libertadores. O time volta a jogar quarta-feira, quando visita o Atlético-PR em Curitiba.