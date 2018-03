Zagallo ainda sem previsão de alta O coordenador técnico da Seleção Brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, de 73 anos, permanece internado no Hospital Samaritano, em Botafogo, na zona sul do Rio. O terceiro boletim médico, divulgado na manhã desta quinta-feira e assinado pelo doutor José Luiz Spicacci, afirmou que o estado de saúde do paciente continua evoluindo satisfatoriamente. Ainda segundo o boletim, o quadro clínico é de completa estabilidade. Porém, não há previsão de alta hospitalar. Zagallo foi internado no dia 3 de maio após passar mal em casa. Ele sentiu fortes dores no estômago, reclamou de enjôos e chegou a vomitar. Levado às pressas para o hospital, foi diagnosticada uma indisposição gástrica. Dias depois, os médicos descobriram uma obstrução no duodeno. Na última terça-feira, o coordenador técnico da seleção foi submetido a uma operação que desobstruiu o duodeno.