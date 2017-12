Zagallo alerta sobre vantagem O técnico do Flamengo, Zagallo, alertou seus jogadores para o perigo que representa a vantagem de poder perder para o Bahia por até um gol de diferença - assim, a equipe assegura uma vaga na próxima fase da Copa dos Campeões, na partida desta quarta-feira, às 21h45, em Maceió. O treinador lembrou o exemplo do Vasco, na disputa da final do Campeonato Carioca, quando o Flamengo conquistou o tricampeonato Estadual, revertendo dois gols de diferença. "O Vasco tinha uma boa vantagem na decisão, mas bobearam e o Flamengo foi o campeão", afirmou Zagallo. Por isso, ele tentou motivar seus jogadores para que não fiquem desatentos durante o confronto contra os baianos. O treinador ainda disse que o Flamengo precisa marcar a equipe adversária, com força. O atacante Edílson apoiou o treinador e considerou que o Bahia tem uma grande equipe. Para o jogador, o Flamengo não pode errar e subestimar os atletas baianos. Apesar de alguns problemas de contusão, durante os treinamentos desta semana, o time carioca não tem nenhum desfalque para esta partida.