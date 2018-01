Zagallo aponta Flu como favorito Prejudicado por contusões e suspensões de jogadores, o técnico do Flamengo, Zagallo, não pôde escalar a equipe que enfrenta o Fluminense, pela final do primeiro turno do Campeonato Carioca, sábado, no Maracanã. O treinador não tem certeza se o volante Leandro Ávila e o meia Petkovic terão condições de atuar e, portanto, considera o rival o favorito para a partida. Expulso contra o Vasco, Ávila vai ser julgado nesta quinta-feira e somente poderá atuar se for absolvido ou multado. Petkovic recuperou-se das dores na coxa direita, mas ainda não participou de um coletivo para ter a sua escalação confirmada. A expectativa é a de que o iuguslavo treine nesta quinta-feira junto com os companheiros, mas ainda assim as suas chances de atuar são reduzidas. O Rubro-Negro ainda terá o desfalque do atacante Edílson, que está com a seleção brasileira para a disputar amistosos contra os Estados Unidos e o México, nos dias 3 e 7, respectivamente. Por causa dos problemas de escalação, o treinador fez questão de considerar o Fluminense o favorito para o jogo. Para ele, somente com muita garra e disposição os jogadores do Flamengo conseguirão superar o rival. Se Ávila e Petkovic não tiverem condições de atuar, o meio-de-campo do Flamengo deve ser formado por Rocha, Jorginho, Iranildo e Beto. No ataque, Reinaldo será o substituto de Edílson e jogará ao lado de Roma.