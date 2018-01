Zagallo: Brasil não joga por dinheiro O coordenador técnico da seleção brasileira, Mario Jorge Lobo Zagallo, reagiu com irritação à insinuação de que o amistoso desta quarta-feira, contra a China, tenha motivações exclusivamente econômicas, como disseram dirigentes de clubes europeus. ?O Brasil nunca joga por dinheiro", disse o coordenador à agência EFE. "Este jogo tem por objetivo a preparação para o Mundial 2006?, acrescentou. A CBF vai receber US$ 1 milhão pelo amistoso, livre de despesas com passagens e hospedagem. Esse valor é quase o dobro do que o time recebia até ser pentacampeão na Ásia, em meados do ano passado.