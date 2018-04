Zagallo coloca sua coleção à venda em leilão na Inglaterra

O Baú do Velho Lobo está aberto e à venda. A família de Mário Jorge Lobo Zagallo está em Londres, na Inglaterra, para participar do leilão das coisas que o ex-jogador e ex-treinador colecionou em mais de 50 anos de carreira. Ao todo, serão leiloadas 197 peças. As peças já estão na famosa casa londrina de leilão, Christie´s. As ofertas começarão na terça-feira. Entre as relíquias estão uma das camisas utilizadas por Zagallo no Mundial de 58 e a camisa 10 com que Pelé jogou no primeiro tempo da final da Copa de 70.