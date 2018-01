Zagallo critica saídas de Gallo e Márcio O coordenador-técnico da seleção brasileira, Zagallo, criticou nesta terça-feira, com veemência, a demissão dos treinadores do Corinthians, Márcio Bittencourt, e do Santos, Gallo. ?Isso é burrice. Não dá para entender. Tem dirigente que não usa a cabeça?, atacou. Zagallo ficou mais indignado ainda com a saída do técnico do Corinthians. E não hesitou em defender Márcio Bittencourt. ?Um garoto da casa. Foi plantado e, aos poucos, cresceu. Criou caule, arbusto e no momento em que vai dar frutos é demitido. O que fizeram com ele não foi legal?, declarou. O coordenador-técnico da seleção lembrou que Márcio substituiu o argentino Passarella num momento difícil do Corinthians e deu conta do recado. ?Ele levou o clube ao topo da tabela. Fez ótimo trabalho, mas acho também que o (Antônio) Lopes não tem nada a ver com isso?, afirmou Zagallo, referindo-se à chegada do novo treinador do Corinthians. Zagallo destacou ainda que, antes do início do Brasileirã, achava que o nível técnico seria fraco, por causa da saída de vários atletas para o exterior, mas se surpreendeu. ?A qualidade está muito boa, com ótimos jogos?, avaliou.