Zagallo critica vaias para Adriano O técnico Zagallo pediu aos torcedores do Flamengo para que eles tenham mais paciência com o atacante Adriano. Durante a vitória sobre o Vasco, que classificou a equipe para a final do primeiro turno do Campeonato Carioca, o jogador foi vaiado pela torcida flamenguista ao ser substituído. Segundo Zagallo, Adriano é um excelente jogador e por causa dos elogios do técnico da seleção brasileira, Émerson Leão, além de sua participação na equipe campeã sul-americana sub-20, tem sido cobrado excessivamente pelos torcedores. "Se eu fosse um dirigente da Inter, do Milan, comprava o Adriano. Ele é um excelente investimento, tem só 18 anos e quem chegar com US$ 20 milhões aqui na Gávea, leva. Amanhã, ele pode ser vendido por até US$ 50 milhões", garantiu o treinador. Zagallo informou que não irá ao Maracanã neste sábado, para assistir o confronto entre Fluminense e Americano, que decidirá qual clube será o adversário do Flamengo na final. O treinador disse que ficará em casa, mas seu auxiliar-técnico, Luis Carlos Prima, vai ao estádio.