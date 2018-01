Zagallo deixa hospital após 38 dias O coordenador-técnico da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, de 73 anos, recebeu alta neste sábado, depois de ficar 38 dias internado no Hospital Samaritano, no Rio, para uma cirurgia de desobstrução do duodeno (canal que liga o estômago ao tubo digestivo). À tarde, ele ficou descansando, em campanhia da família, em sua casa, na Barra da Tijuca, zona oeste da cidade. De acordo com a equipe médica, ainda não há como precisar quando Zagallo voltará ao trabalho. Sabe-se apenas que ele assistirá aos jogos da seleção brasileira na Copa das Confederações, na Alemanha, em sua residência.