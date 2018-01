Zagallo desdenha de críticas contra jogadores da seleção Sem poupar palavras, o coordenador-técnico da seleção, Mário Jorge Lobo Zagallo, desdenhou das críticas recebidas pelos jogadores do Brasil e aproveitou para atacar diretamente o craque Pelé e o ex-meia francês Michel Platini. E ainda esbanjou sinceridade ao admitir que o assédio das mulheres, festas, além do excesso de compromissos profissionais extra-campo, prejudicam o atual rendimento de alguns atletas. ?O Platini deu uma cutucada em cima do Ronaldo (atacante do Real Madrid). Primeiro foi o Pelé. Outros dizem que o Cafu e o Roberto Carlos não têm condição?, recordou Zagallo. ?Eles caem em contradição porque estão metendo o malho. E mesmo assim apontam o Brasil como favorito? Vejam que estão nervosos. Isso já é o sistema nervoso funcionando antes da Copa, o que não vai nos abalar?. Zagallo destacou que o principal será a seleção não se incomodar com as críticas. Ressaltou a necessidade de a equipe ser persistente no objetivo de sempre apresentar acima das expectativas em cada partida realizada na Copa do Mundo, na Alemanha. O coordenador-técnico reconheceu, no entanto, que o desempenho irregular de alguns atletas da seleção neste momento se deve a vários fatores, como o assédio feminino ou o excesso de compromissos profissionais. Mas, frisou que a ?normalidade? será retomada tão logo o Brasil inicie seu período de concentração para o Mundial, no dia 22, em Weggis, na Suíça. ?Nossos jogadores vão cair dentro de uma normalidade. Eles são muito festejados em qualquer lugar. Fazem propaganda a toda hora e precisam fazer malabarismos?, observou Zagallo. ?Cada um está em um país. Outros se reúnem para festas, festejos pela situação financeira, pelas propagandas que realizam, tem a mulherada que cai em cima. E lá na concentração isso não vai acontecer?. Apesar das críticas ao assédio feminino, Zagallo admitiu que o contato com o sexo oposto não será extinto durante a Copa do Mundo - a exemplo do que ocorreu em outras edições do Mundial. Lembrou que durante o período de concentração os jogadores vão dormir, comer, treinar, descansar e folgar. ?Tem o dia da compra e até durante a Copa vamos dar essa liberdade para eles. Aí, cada um sai e compra o que quiser?, divertiu-se Zagallo para, em seguida, encerrar a conversa com uma nova ?cutucada? nos críticos. ?Todos os nossos atletas estão na Europa. Se eles nos conhecem, nós também os conhecemos. A única diferença é que temos a amarelinha e eles estão nervosos à beça?.