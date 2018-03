Zagallo deseja continuar no Flamengo No dia seguinte à conquista do tricampeonato carioca, quando o Flamengo venceu o Vasco por 3 a 1, o técnico Zagallo, de excelente humor, não perdeu a oportunidade de acrescentar expressões irônicas ao seu vasto repertório. Ainda rebateu as críticas de alguns jogadores do Vasco, que o acusaram de ter mentido para motivar os flamenguistas. Em meio às brincadeiras, o treinador deu a entender que pretende renovar o contrato com o clube, que também está interessado no acordo. "Hoje, eles vão ter de me engolir porque eu sou tri e eles são tri vice", deleitou-se o técnico, repetindo a sua frase mais tradicional, desde os tempos em que dirigia a seleção brasileira. Zagallo foi mais longe e afirmou que, de agora em diante, o seu nome terá três eles e não dois, em homenagem ao tricampeonato. As declarações dos vascaínos Pedrinho e Jorginho - ambos disseram que Zagallo tinha mentido para motivar os jogadores do Flamengo - foram rechaçadas pelo técnico flamenguista. "O Jorginho e Pedrinho precisam aprender português. Dizer que eles vão tremer não é ser mau-caráter. Mau-caráter é pichar os muros", afirmou o treinador, em referência às ofensas escritas nos muros da Gávea, pouco antes da decisão de domingo. Zagallo deixou claro que a sua intenção é permanecer no clube. Ou seja, ele deseja renovar o contrato que acaba no dia 23 de julho, embora diga que ainda quer pensar no assunto. "Me sinto muito satisfeito no Flamengo." Nesta segunda-feira, o presidente do clube, Edmundo dos Santos Silva, reafirmou que o treinador faz parte dos planos do Flamengo. "Quero ficar com o Zagallo." Além de ter a intenção de renovar o contrato com Zagallo, Edmundo dos Santos Silva quer manter os jogadores tricampeões e ainda contratar reforços para a disputa do Campeonato Brasileiro, da Mercosul e da Copa dos Campeões. "Vamos atender os pedidos do Zagallo, na medida do possível", explicou o dirigente. Em homenagem ao treinador, uma carreata organizada pelos dirigentes rubro-negros passaria esta noite na casa de Zagallo, no Condomínio Atlântico Sul, na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. Depois de sair do Aeroporto Santos Dumont, um carro de bombeiros passeou com a taça de campeão pela ruas da cidade. Não estavam presentes os jogadores - alguns deles foram à Igreja São Judas Tadeu para agradecer o título. Após a final, os jogadores foram liberados e se reapresentarão na próxima terça-feira. Héroi do título, depois de marcar o terceiro gol aos 43 minutos, o sérvio Petkovic deve ter maior folga e só retorna em 15 dias.