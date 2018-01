Zagallo deve mudar Flamengo O técnico Zagallo deve fazer algumas alterações na equipe que enfrenta o Olaria, pelo returno do Campeonato Carioca, sábado. O lateral-direito Alessandro deve retornar à equipe, pois cumpriu suspensão automática. No ataque, Roma pode ganhar uma nova oportunidade, por causa do fraco desempenho de Reinaldo, nas últimas partidas. Para o lateral-esquerdo Cássio a partida contra o Olaria será decisiva para o clube, que está em uma situação "delicada" na competição. O Flamengo ocupa a quarta colocação na tabela de classificação, com dez pontos em seis jogos, três pontos atrás dos líderes Vasco, Fluminense e Americano. O Flamengo já está classificado para a final do Estadual, por ter conquistado o primeiro turno. O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Walter Oaquim, desmentiu as notícias de que o clube está tentando contratar o passe do meia Juninho Pernambucano, que está em litígio com o Vasco. Segundo o dirigente, até o momento, nenhum contato foi feito com o jogador.