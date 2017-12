Zagallo diz não; Flamengo vai insistir O técnico Zagallo disse não à proposta do presidente Márcio Braga para comandar o Flamengo nos últimos quatro jogos do Campeonato Brasileiro com a esperança de que o treinador salve o time carioca do rebaixamento à Segunda Divisão. Zagallo teria alegado vínculo com a CBF para negar o pedido, mas os dirigentes do clube ainda não desistiram e prometem insistir na tentativa ainda nesta terça-feira.