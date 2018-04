Zagallo diz que Mano Menezes demora em formar time e critica Ronaldinho

RIO - O tetracampeão mundial Mário Jorge Lobo Zagallo voltou a criticar o meia Ronaldinho Gaúcho, nesta terça-feira, ao afirmar que ele não tem condições de jogar na seleção brasileira e disse que o técnico Mano Menezes está demorando na formação de uma base para a Copa do Mundo de 2014.

"Ele (Mano) ainda não tem uma formação que o brasileiro conheça e saiba de cor. Estamos bastante atrasados nesse sentido de formar um time", declarou Zagallo a jornalistas.

O campeão mundial como jogador em 1958 e 1962, como técnico em 1970 e como coordenador em 1994 também não poupou críticas a Ronaldinho. Essa foi a segunda vez que Zagallo, que chegou a trabalhar com o meia na seleção como coordenador técnico do Mundial de 2006, atacou o atual nível técnico do jogador do Flamengo.

"Não vou mudar minha opinião sobre o Ronaldinho Gaúcho. No meio-de-campo da seleção ele não tem condições orgânicas para jogar", disse o ex-treinador e ex-jogador do Brasil em entrevista a jornalistas.

"Na frente, no Flamengo ainda vai, mas na seleção não tem condições", acrescentou Zagallo, citando a concorrência no ataque de jogadores como Neymar, Leandro Damião, Luís Fabiano, Alexandre Pato e outros.

Ronaldinho está há dois meses sem marcar pelo Flamengo e chegou a ser vaiado nas últimas partidas da equipe pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo está fora da disputa pelo título e ainda tem chances de conquistar uma vaga na Copa Libertadores de 2012.

Ronaldinho voltou este ano à seleção brasileira, e o técnico Mano Menezes justificou a convocação do meia, que ficou de fora da Copa de 2010, por estar precisando de mais experiência e de jogadores que assumissem a responsabilidade.

O Brasil era criticado pelo futebol ruim e pela escassez de resultados positivos diante de seleções de expressão. Ronaldinho voltou como titular e ajudou o Brasil nas vitórias sobre Costa Rica, México e Gana.