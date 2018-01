Zagallo diz que vai trabalhar até 2013 O técnico Zagallo ironizou, hoje, os boatos de que deixará o cargo de treinador do Flamengo, após a disputa do Campeonato Carioca. "Estão falando que vou sair e abandonar o futebol. Então, anotem, no dia 13 de janeiro de 2013, às 13h, eu abandono o futebol", disse. O contrato de Zagallo com o Rubro-Negro termina no final de junho e sua permanência no clube ainda está indefinida. Se não deixar o cargo de treinador, ele pode assumir a função de coordenador-técnico de Futebol. Os dirigentes do clube confirmam que esta pode ser a saída para que Zagallo não deixe o Flamengo, já que seu salário sofreria uma redução.