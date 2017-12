Zagallo é internado em clínica no Rio O técnico Zagallo, do Flamengo, foi internado na manhã desta terça-feira na Clínica São José, no Rio de Janeiro, por causa de uma arritmia cardíaca (alteração nos batimentos do coração). Segundo o médico Eduardo Drumond, do setor coronariano do local, o treinador tetracampeão mundial passa bem, mas ainda não tem previsão de alta. "Já conseguimos fazer com que os batimentos voltassem ao normal." Drumond explicou que Zagallo foi à clínica fazer "uns exames de rotina e ficou constatado o problema". O treinador, que tem 70 anos, dificilmente terá condições de comandar o Flamengo na partida de quinta-feira, contra o Coritiba, no Maracanã. O treino desta terça-feira na Gávea foi comandado pelo auxiliar técnico de Zagallo, Luis Carlos Prima.