Zagallo é internado no Rio O coordenador técnico da seleção brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, de 73 anos, foi internado na noite de terça-feira, no Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio. Ele estava em casa quando começou a reclamar de fortes dores no estômago. Chegou a vomitar algumas vezes. Ao chegar no hospital, acompanhado da mulher e de outros parentes, foi diagnosticada uma indisposição gástrica. Por causa da idade, Zagallo está num quarto, em observação, e não há previsão de alta. De acordo com o médico Marcelo Taiá, que trabalha no Samaritano, o problema apresentado não tem relação com a doença que atinge o coração do coordenador-técnico da seleção brasileira. Esta não é a primeira vez que Zagallo é internado. Em novembro de 2002, uma semana após sua despedida da seleção brasileira, ele deu entrada na unidade coronariana do Samaritano com quadro de arritmia cardíaca (descompasso do ritmo dos batimentos do coração). No ano anterior, quando era treinador do Flamengo, Zagallo teve de se afastar do cargo durante uma semana por causa do mesmo problema. Ano passado, durante a Copa América, no Peru, ele teve outra indisposição gástrica e ficou dois dias em repouso, no hotel da delegação.