Zagallo e o seu cachê astronômico O técnico Mario Jorge Zagallo tem sorte demais. Sorte de provocar inveja até no Gastão, aquele personagem de Walt Disney que levava o Pato Donald à loucura, por ter tudo fácil. Os bons augúrios que o número 13 trouxe ao tetracampeão mundial em 71 anos de vida não se resumem às dezenas de títulos que acumulou na longa atividade no futebol. Agora se sabe também que a Fortuna favoreceu o "velho Lobo" com US$ 500 mil quase num passe de mágica em troca apenas do compromisso de dar entrevistas e de ceder direitos de uma biografia na Líbia.