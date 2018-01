Zagallo explica: "Tudo agora é válido" O técnico Carlos Alberto Parreira ficou na França. Por isso, sobrou para Zagallo, o coordenador da seleção, explicar a eliminação brasileira ainda na primeira fase da Copa das Confederações. No desembarque da delegação nesta quarta-feira no Rio, Zagallo atravessou o saguão do aeroporto explicando o fiasco da seleção. Chegou até a dizer que o esquema com três zagueiros (3-5-2), vitorioso na Copa de 2002, pode um dia voltar a ser aplicado. E, após ouvir apelos para a convocação de Romário, fez pose para fotos mostrando seis dedos, numa alusão de que confia na conquista do hexacampeonato mundial em 2006. "Vocês têm de entender que estamos nos preparando para as Eliminatórias do Mundial de 2006 e tudo agora é válido", explicou Zagallo, numa referência à participação de vários novatos na equipe que disputou na Copa das Confederações. Zagallo também lembrou dos desfalques do Brasil no torneio, citando os atletas do Real Madrid, do Santos e ainda os pentacampeões Cafu, Gilberto Silva e Rivaldo. "Fizemos observações e avaliações que vão ficar guardadas conosco", revelou. Ele disse ainda que vai pedir empenho à Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para que a seleção realize pelo menos um amistoso antes da estréia nas Eliminatórias, em setembro, contra a Colômbia.