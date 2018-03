Zagallo fica 4h em mesa de operação Foi um sucesso a cirurgia para desobstrução do duodeno, a que foi submetido o coordenador-técnico da Seleção Brasileira, Mário Jorge Lobo Zagallo, segundo informou a assessoria de imprensa do Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio. O procedimento cirúgico começou às 9h30 e durou cerca de quatro horas. Zagallo foi transferido para a Unidade Coronariana do hospital e não tem previsão de alta. Um boletim médico deve ser divulgado nas próximas horas. Zagallo, de 73 anos, foi internado na terça-feira da semana passada após sentir fortes dores no estômago.