Zagallo: fim de carreira melancólico Zagallo já dava mostras de que não aguentaria a barra de encerrar a carreira de treinador conduzindo o Flamengo ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Na quinta-feira, após a derrota para o São Paulo, a 13ª do time na competição, ele tentou mostrar otimismo e tranqüilidade se apoiando nas chances de o time se livrar de ficar entre os quatro últimos colocados, mas desistiu de tudo e abandonou a carreira. Leia mais no Jornal da Tarde