Zagallo garante fidelidade a Parreira Aos 71 anos, o coordenador técnico da seleção brasileira, Zagallo, ainda vibrou muito no dia seguinte ao anúncio de sua volta à equipe. Desta vez, o objetivo é a conquista de seu quinto título Mundial, o sexto do País, e o caminho já foi traçado: fidelidade ao técnico Carlos Alberto Parreira e organizar o time durante as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2006, na Alemanha. Zagallo defendeu a participação do Brasil nas eliminatórias para a Copa de 2006, mesmo sendo o atual campeão do mundo. O novo coordenador técnico ainda demonstrou sua ansiedade por voltar a trabalhar com o artilheiro Ronaldo, o Fenômeno, do Real Madrid, a quem admira. Aos novos valores do futebol brasileiro recomendou prudência e muito trabalho para não se tornarem apenas uma promessa do futebol. Depois de amargar sua ausência na comissão técnica da Copa do Mundo de 2002, na Coréia e Japão, revelou sua surpresa com o convite feito pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ricardo Teixeira. "Não esperava ser chamado agora. O que eu contava era estar na copa de 2002, mas não aconteceu", revelou. Agência Estado - O senhor acha que o convite para o cargo de coordenador técnico da seleção brasileira é um reconhecimento por sua carreira vitoriosa no time? Zagallo - O jogo de despedida do cargo de técnico, contra a Coréia, no ano passado, já foi um grande reconhecimento. Não esperava ser chamado agora. O que eu contava era estar na Copa de 2002, mas não aconteceu. AE - E não esperava o convite por quê? Zagallo - Por estar afastado há muito tempo e por causa do jogo de despedida. O que eu contava e não aconteceu era participar da comissão técnica da copa em que conquistamos o título de pentacampeões mundiais, porque na competição anterior eu havia sido vice-campeão. Tanto que na época da escolha do novo coordenador para a Copa da Coréia e Japão preferi não fechar com nenhum clube, enquanto tivesse alguma chance. Como o convite não veio, acertei meu contrato com a Portuguesa-SP e fui trabalhar em São Paulo. AE - E como foram feitas as negociações com a CBF? Zagallo - Na segunda-feira, o presidente da CBF me chamou para uma reunião na entidade e me convidou para ser consultor da presidência, porque o Parreira iria ser o coordenador. Mas, ele me falou que gostaria era de ver o Parreira como o técnico da equipe. Diante disso, pedi ao Ricardo para eu conversar com Parreira e, por tudo o que já vivemos juntos no futebol, ele reviu sua posição e aceitou o cargo. AE - E quais serão suas funções no cargo de coordenador-técnico? Zagallo - Vou estar conversando com Parreira, participando da escolha de jogadores, observando atletas, vendo fitas de nossos adversários. Sou leal e ético sempre, mas isso não significa que nós concordaremos com tudo. Nossa relação é de alto nível, o que permite até que discordemos. Agora, vou estar com o Parreira dentro do campo e emitir minha opinião quando ele pedir. Mas, sei que a palavra final será sempre dele. AE - E quando a nova comissão técnica começa a trabalhar? Zagallo - Ainda nem assinamos contrato e, além disso, o futebol está parado e precisamos esperar ele começar (risos). Na próxima semana vamos à CBF, onde formalizaremos tudo e veremos qual a melhor data para nos reunirmos e como será nossa rotina. AE - O técnico da seleção escolheu as eliminatórias da Copa do Mundo como a primeira prioridade da nova comissão técnica. O senhor concorda com esse pensamento? Zagallo - Claro! E as eliminatórias nos ajudarão muito na arrumação do time para a Copa do Mundo da Alemanha. Muitos estão achando um absurdo o fato de o Brasil ser o atual campeão Mundial e obrigado a disputar uma vaga na próxima edição da competição, mas não concordo com isso. Acho que as eliminatórias serão fundamentais para acertarmos o time e chegarmos como favoritos. Na última eliminatória que disputamos não tínhamos uma base, foram quatro técnicos e tudo estava muito confuso. Tanto que na Copa da Coréia só acertamos o time depois da partida contra a Bélgica. Isso porque caímos em uma chave fácil, senão teríamos tropeçado. Agora, isso não se repetirá. AE - E voltando à seleção o senhor vai reencontrar jogadores com quem trabalhou e viveu vários episódios marcantes, como o artilheiro Ronaldo, o Fenômeno, do Real Madrid. Está ansioso? Zagallo - Muito. O Ronaldo foi um jogador incansável, sempre o defendi, além de estarmos juntos naquela final da Copa da França, em 1998, vai ser ótimo. Sou um pai retornando para ver os filhos que estão mais velhos. AE - E o que dizer sobre os novos valores do futebol brasileiro? Zagallo - Eles são promessas e precisam evoluir. Estar sempre querendo mais. Não podem se deixar influenciar por más companhias e pelo assédio dos torcedores e imprensa. Agora, habilidade eles já demonstraram. Falar, por exemplo, em Kaká (São Paulo), Robinho e Diego (ambos do Santos) é pensar antes de mais nada nas Olimpíadas de Atenas. O Ricardo Gomes (técnico da seleção olímpica) não vai deixar eles de fora da equipe. E todos terão três anos pela frente para evoluir e provar seu valor.