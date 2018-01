Zagallo ironiza rival uruguaio O técnico do Flamengo, Mario Jorge Lobo Zagallo, que no próximo sábado estréia na Copa Mercosul diante do Nacional, de Montevidéu, afirmou hoje que não teme o futebol uruguaio. Segundo o treinador do time carioca, ?há anos que o Uruguai não ganha nada e hoje vive apenas de recordação?, disse. O Flamengo vai enfrentar o Nacional no sábado em Brasília, na estréia do técnico na competição. As duas equipes integram o Grupo B, que tem ainda o Olímpia, do Paraguai e o San Lorenzo, da Argentina.