Zagallo leva seu carisma a mais uma missão A importância de Zagallo na seleção brasileira não se resume pela experiência acumulada ao longo de 52 anos dedicados ao futebol profissional: ela também é simbólica. Na noite de terça-feira, no embarque da delegação para Londres, Zagallo foi o primeiro da comissão técnica a chegar ao aeroporto internacional Tom Jobim, no Rio. Aos poucos, ao seu redor, criou-se uma roda de admiradores. Leia mais no O Estado de S. Paulo