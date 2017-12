Zagallo minimiza crise no Flamengo O técnico do Flamengo, Zagallo, disse que os desentendimentos entre os jogadores não vão prejudicar a equipe, durante a disputa da Copa dos Campeões. "Enfrentamos problemas semelhantes no Campeonato Estadual e fomos tri. Já está tudo resolvido", afirmou. O atacante Edílson e o goleiro Clemer, protagonistas de uma discussão que levou o primeiro a abandonar a concentração na semana passada, asseguraram que o problema foi superado. A previsão é a de que a delegação embarque nesta terça-feira para São Luís, no Maranhão, onde realiza uma partida amistosa contra o Moto Clube. O único desfalque na equipe será o zagueiro Gamarra, que ainda se recupera de uma contusão muscular na coxa esquerda.