Zagallo não quer ouvir desculpa do cansaço O coordenador-técnico da seleção, Zagallo, disse nesta segunda-feira que o desgaste físico não poderá servir como desculpa para um eventual fracasso do Brasil no amistoso contra a Jamaica, domingo, em Leicester, na Inglaterra. Ele lembrou que o jogo vai ser bem próximo de onde estão em atividade os melhores atletas brasileiros. "Viajar da Espanha ou da Itália para a Inglaterra é bem rápido", comentou. "Quando a partida é na América do Sul, a gente tem o argumento do cansaço pelo deslocamento. Agora não dá para falar disso." Zagallo chegou até a dizer que o amistoso vai ser um teste para a condição física da comissão técnica. "Nós é que vamos pegar 12 horas de avião, mais ônibus, depois mais 12 horas para voltar", explicou. Ele, o técnico Carlos Alberto Parreira e os demais auxiliares seguem na noite desta terça-feira para Leicester. O Brasil irá realizar três treinos antes da partida e Parreira já adiantou que vai fazer pelo menos três alterações no decorrer do jogo com a Jamaica. Na verdade, ele vai começar o amistoso com o time-base, o da última partida pelas Eliminatórias, com Ronaldinho Gaúcho revezando-se como quarto homem de meio-de-campo e terceiro de ataque. Enfrentar a frágil Jamaica aumenta a responsabilidade da seleção, na avaliação de Zagallo, embora ele prefira esse adversário a um outro mais forte, como a Inglaterra, por exemplo. "Não é o momento de se expor a equipe. Está tudo bem, somos líderes das Eliminatórias e não é hora de nenhum desafio", declarou. A delegação do Brasil leva para Leicester um vídeo com teipes de partidas da seleção da Jamaica. "É um grupo que joga, quase todo, na Inglaterra. Eles vão querer tirar uma casquinha nossa e todo o cuidado é necessário", avisou Zagallo.