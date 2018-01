Zagallo pede paciência aos novatos Os mais jovens vão precisar de paciência na seleção. A declaração do coordenador-técnico Zagallo deixa claros os critérios de trabalho de Carlos Alberto Parreira. Por enquanto, o trio santista formado por Diego, Renato e Elano, além de Luís Fabiano, do São Paulo, devem aguardar novas oportunidades para fortalecer o elo com a seleção. "É preciso subir um degrau de cada vez", disse Zagallo, lembrando do exemplo de Ronaldo. "Foi destaque nos Mundiais de 1998 e 2002, mas ficou na reserva durante toda a Copa de 1994." O exemplo é extensivo a Kaká, embora com uma ressalva. "Ele é muito jovem, mas já tem a bagagem de um Mundial. Está, portanto, numa situação diferenciada com relação aos que estão começando agora na seleção." Isso é visível no comportamento do recém-contratado do Milan. A timidez vem aos poucos cedendo espaço para um jogador de personalidade forte, admirado pelos veteranos e novatos de seleção. Kaká consegue estar em todas as rodas da equipe. Recebe de Ronaldo, por exemplo, a mesma atenção do caçula Diego. "Em um ano e meio, o Kaká amadureceu muito. Ele é muito inteligente e sabe o seu espaço aqui dentro", continuou Zagallo. "Mas também deve ter paciência." Assim como Parreira, o coordenador não quer antecipar possíveis mudanças no time a médio prazo. Para ele, a pressa não leva a lugar nenhum. "É preciso que os mais jovens mostrem serviço e aproveitem ao máximo as oportunidades. De repente, quando você menos espera, um deles virou celebridade." A comissão técnica preparou uma lista de 50 nomes, antes do jogo com a Colômbia. Nela, há vários destaques do Campeonato Brasileiro com idade inferior a 25 anos e com pouca ou nenhuma passagem pela seleção. De acordo com Zagallo, quem deve lucrar com isso a curto prazo é o técnico Ricardo Gomes, da sub-23. "Não podemos execrar a turma nova que ficou com o vice do Pan-Americano (sub-20) e os outros que também chegaram em segundo na Copa Ouro (sub-23). Ao contrário, tiveram muitos méritos para alcançar essa posição", disse Zagallo, lembrando ainda da seleção sub-17, campeã mundial mês passado. O coordenador enalteceu o potencial dos mais novos na seleção. Disse que entre outras qualidades, Diego é bom no drible, chuta com precisão a gol e tem muita personalidade. Sobre Elano, destacou a versatilidade e a forma como o atleta joga: "Pode atuar na lateral, no meio, com a mesma eficiência. E está sempre de cabeça em pé, com elegância." Candidato a uma vaga no meio-de-campo, Renato chegou a ser testado algumas vezes entre os titulares nos treinos da semana passada, em Teresópolis. Dos três santistas, é o que surge com mais chances de ocupar um lugar entre os pentacampeões do mundo. Renato estaria hoje disputando posição com Emerson e pode ser a opção de Parreira para esquemas mais ofensivos em futuras convocações. "Ele é um volante solto, que sabe sair jogando e se apresenta bem na área", analisou Zagallo. Para Luís Fabiano a tarefa pode ser mais árdua. Ronaldo e Ronaldinho Gaúcho, na eventualidade de uma ausência de Rivaldo, são nomes certos para o ataque. Mas para ele também há palavras de incentivo de Zagallo. "É um dos grandes pontas-de-lança do futebol brasileiro. Tem porte, peso na frente para jogar contra os europeus, por exemplo."