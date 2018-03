Zagallo pode escalar time misto O técnico Zagallo decide, nesta sexta-feira, se vai escalar uma equipe mista para o clássico da última rodada do returno do Campeonato Carioca, contra o Vasco, no domingo. Como o arquiinimigo conquistou o título por antecipação e a partida será um amistoso para a grande final entre as duas equipes, o treinador rubro-negro quer poupar seus atletas. Ainda nesta quinta-feira, ele comemorava a vitória do Flamengo sobre o Juventude, nos pênaltis, pela Copa do Brasil. O Flamengo atuou com dois jogadores a menos nos últimos 18 minutos de partida e, de acordo com Zagallo, demonstrou "raça e personalidade".