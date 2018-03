Zagallo preocupado com arbitragem O técnico Zagallo demonstrou preocupação com a arbitragem do jogo entre Flamengo e Juventude, na quarta-feira, pela segunda partida da Copa do Brasil. Ao fazer o alerta, a intenção do treinador é evitar que os rubro-negros voltem a ser prejudicados, como aconteceu no primeiro jogo - o juiz permitiu um excesso de violência por parte dos jogadores gaúchos. "Tem de ter pulso firme. Não pode acontecer como aqui, quando apanhamos apesar de estarmos em casa", lembrou. Zagallo contou que, em um dos lances, o juiz deixou de expulsar o goleiro do Juventude, que tinha derrubado Roma quando ele iria ficar livre para marcar o gol. Por fim, o treinador ressaltou que não gosta de falar sobre arbitragem.