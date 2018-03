Zagallo promete acompanhar a seleção O coordenador-técnico da seleção brasileira, Zagallo, poderá deixar até a segunda-feira o Hospital Samaritano, em Botafogo, zona sul do Rio, onde se recupera da cirurgia realizada no último dia 10, para a desobstrução do duodeno (canal que liga o intestino delgado ao estômago). Nesta terça-feira, Zagallo, de 73 anos, falou ao site oficial da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e assegurou seu desejo de estar com a seleção nas próximas partidas pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2006, contra o Paraguai, dia 5 de junho, em Porto Alegre, e com a Argentina, dia 8 de junho, em Buenos Aires. "Vou estar presente nos dois jogos. Os médicos estão satisfeitos com a minha recuperação e disseram que existe a possibilidade", disse Zagallo. Os médicos não esconderam a tranqüilidade com a recuperação de Zagallo, que já realiza caminhadas pelos corredores do hospital. Ainda nesta semana, ele deverá ser liberado para voltar a ingerir alimentos sólidos, pois ainda está se alimentando somente por uma sonda, para que os pontos internos possam cicatrizar. E, se continuar evoluindo, poderá até mesmo ir para casa antes do fim da semana. Nesta quarta-feira, Zagallo completa 15 dias de internação. Mas ele já está recebendo visitas normalmente e, para passar o tempo, tem visto programas esportivos pela TV. A necessidade da cirurgia para a desobstrução do duodeno foi diagnosticada após Zagallo ser internado no dia 3 de maio, por causa de dores no estômago e enjôos.