Zagallo promete ?mudar? Luis Fabiano Um dia após ser suspenso por quatro jogos do Campeonato Brasileiro, o atacante Luis Fabiano, do São Paulo, iniciou os treinos na seleção brasileira prometendo mais uma vez mudar seu comportamento em campo para que "nunca mais" volte a ser condenado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). O jogador mostrou resignação pela pena aplicada, confessou ainda ter esperanças de ser o artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro e ouviu atentamente os conselhos de um "mestre", o coordenador-técnico da equipe, Zagallo. "Agora é a hora de pensar em não errar mais para que esta seja a última suspensão da minha carreira", afirmou Luis Fabiano. "Já virou passado e quero pensar neste momento somente na seleção." Para tentar corrigir o comportamento irregular de Luis Fabiano, a comissão técnica da seleção escalou Zagallo. O coordenador teceu elogios, demonstrou admiração pelo jogador e certeza em sua reabilitação. Lembrou ainda ao artilheiro que a função de seus marcadores é a de justamente fazer provocações para descontrolá-lo. De acordo com o ex-técnico, o atacante do São Paulo, de 23 anos, "tem tudo" para mostrar sua qualidade no futebol e abandonar de vez o mal comportamento em campo. "A cabecinha dele vai melhorar. Se precisar dar um puxão de orelhas, vou puxar as duas", brincou Zagallo, que contou ter detectado problema semelhante no artilheiro Ronaldo, durante a Copa das Confederações, em 1997. "Resolvi tudo com o Ronaldo em uma conversa de 45 minutos. Às vezes, basta somente um bom papo para o jogador se acertar." Mesmo suspenso, Luis Fabiano ainda tem o sonho de ser o artilheiro do Campeonato Brasileiro. Atualmente ele divide a liderança da disputa com o atacante Dimba, do Goiás, ambos com 29 gols. Para o atacante do Tricolor, o momento é o de "torcer" contra o jogador goiano e tentar fazer o maior número de gols possível, contra o Flamengo, no Morumbi, quando voltará à equipe pela última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. "Vou torcer contra o Dimba e esperar para voltar e fazer pelo menos um golzinho para superar o recorde do Edmundo (atacante do Vasco)", disse Luis Fabiano", contou.