Zagallo pronto para novas aventuras A empolgação de Zagallo é maior do que os problemas de saúde que o afastaram da ativa por alguns meses. O coordenador da Seleção ainda não recuperou os quilos que perdeu, mas voltou a esbanjar bom humor em Brasília. Antes do jogo, encontrou seu número da sorte na palavra classificação. "Ela tem 13 letras", lembrou, em mais uma constatação de que o talismã entraria em ação contra os chilenos. E funcionou, porque a vitória esteve garantida já no primeiro tempo. "Voltei como pé-quente e nem sofri, porque o jogo foi bom", divertiu-se. Assim que terminou a partida, estava pronto para embarcar para a Espanha. Para quem lhe perguntou se iria encarar a viagem, a resposta seca. "Acha que ia perder esta?"