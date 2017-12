Zagallo quer fim do cartão amarelo O coordenador-técnico da seleção, Zagallo, pode ter iniciado hoje uma cruzada a favor da abolição do cartão amarelo, durante o início da apuração da escolha dos melhores do Campeonato Brasileiro de 2005. Embasado por sua experiência vitoriosa de quatro Copas do Mundo e motivado pela polêmica da expulsão do meia Tinga, do Internacional, no empate de domingo, contra o Corinthians, ele destacou que não tem sentido a advertência ser usada nos campeonatos regionais e delimitou-a apenas à Copa do Mundo. ?O cartão amarelo foi criado para a Copa do Mundo de 1970, porque os árbitros não sabiam falar a língua dos atletas e, então, mostravam o cartão?, contou Zagallo. ?Só que, depois, virou moda e uma moda errada. Esse negócio tem que acabar.? Zagallo fez a polêmica defesa ao condenar o fato de Tinga não poder atuar no domingo, contra o Palmeiras, por ter recebido dois cartões amarelos na mesma partida e, conseqüentemente, ser expulso durante o empate com o Corinthians. Para o coordenador-técnico da seleção, que já ganhou o extinto troféu Belford Duarte, por ter ficado dez anos sem ser expulso, hoje seria ?impossível? um atleta receber essa honraria. ?O cartão amarelo só deveria ser aplicado na Copa do Mundo e quando o juiz não soubesse falar o idioma dos atletas. Em campeonatos regionais nunca! E até o vermelho não precisa. É só o juiz dizer: rua!?, afirmou Zagallo. Premiação ? Por ser o presidente do Conselho Curador do Prêmio Craque Brasileirão 2005, Zagallo leu o primeiro voto da disputa, que apontará os melhores de cada posição, além do técnico, árbitro e craque. Os nomes dos três indicados de cada setor serão conhecidos na segunda-feira. E a festa da premiação aos vencedores ocorrerá no dia 5 de dezembro, no Teatro João Caetano, no centro do Rio. No primeiro voto, simbolicamente aberto e lido por Zagallo, os escolhidos foram: Sílvio Luís (São Caetano); Paulo Baier (Goiás), Gamarra (Palmeiras), Lugano (São Paulo) e Gustavo Nery (Corinthians); Marcelo Mattos (Corinthians), Arouca (Fluminense), Petkovic (Fluminense) e Roger (Corinthians); Tevez (Corinthians) e Rafael Sóbis (Internacional). Técnico: Muricy Ramalho. Já o árbitro apontado foi: Wilson Luiz Semene (SP). ?Não voto nessa eleição, mas apontaria um brasileiro. Nilmar, do Corinthians. Estou tirando os estrangeiros, Petkovic e Tevez. Mas, se tivesse que escolher um dos dois, falaria do Petkovic, com quem trabalhei?, disse Zagallo que, em seguida, justificou a escolha do atacante brasileiro corintiano para craque do Brasileiro. ?O Tevez veio e provou o seu valor, mas seu desempenho melhorou muito depois da chegada do Nilmar.? De acordo com a CBF a escolha dos melhores do Brasileiro de 2005 será feita por um colégio eleitoral de aproximadamente 400 votos. Destes, 22 são de jogadores e capitães das equipes participantes do Brasileiro, 235 são de jornalistas, e os demais votantes são ex-atletas e personalidades do futebol.