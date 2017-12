Zagallo quer Irênio por Maurinho A diretoria do Flamengo está tentando trocar o lateral Maurinho pelo meia Irênio, da Portuguesa. A iniciativa tenta atender o desejo do técnico Zagallo que pediu um reserva para o meia Petkovic, alegando que, com o elenco atual, tem poucas opções para fazer variações táticas. Foi confirmada nesta quarta-feira a contratação do lateral Leonardo Valença, que também estava no Atlético-PR, mas começou a carreira no próprio Flamengo.