Zagallo quer reforços para torneio O técnico do Flamengo, Zagallo, informou nesta segunda-feira que vai pedir a contratação de alguns jogadores para reforçar o elenco, durante uma reunião com a diretoria do clube, prevista para esta terça-feira. "Nosso plantel é pequeno para enfrentar a Copa dos Campeões e o Campeonato Brasileiro", afirmou. Zagallo se queixou da falta de opções para armar a equipe. "Se o Petkovic está contundido, sou obrigado a escalar um time muito ofensivo ou defensivo. Não tenho um meio-termo", considerou. Para ele, a falta de jogadores que atuem pelo lado esquerdo do campo é outro ponto fraco do Rubro-Negro.