Zagallo quer revanche na Alemanha Em meio à descontração que marcou o anúncio da nova comissão técnica da Seleção Brasileira, ninguém estava mais feliz do que Zagallo - nem o presidente Ricardo Teixeira, que conseguiu realizar seu sonho de refazer a dobradinha campeã em 94. Aos 71 anos, ele está vibrando como uma criança por deixar a aposentadoria de lado e voltar a exercer um papel de protagonismo, perto dos holofotes e dos microfones. "A vida não nos pertence, Deus é que nos guia. O presidente Ricardo Teixeira foi iluminado quando nos escolheu para a Copa de 94 e agora volta a nos escolher. Jamais poderia pensar que a dupla com o Parreira voltaria em 2003. É por isso que repito a frase: a vida não nos pertence." Ele estava parado desde o final de 2001, quando deixou o Flamengo - então ameaçado de rebaixamento - a três rodadas do encerramento do Campeonato Brasileiro. Tinha prometido à mulher, Alcina, que iria sossegar e ficar em casa. Mas a vontade de voltar a trabalhar no futebol - e na Seleção - começou a ganhar corpo quando foi convidado pelo presidente da CBF para integrar a delegação que foi à Espanha no final de outubro receber o prêmio "Príncipe de Astúrias" oferecido à Seleção Brasileira. Querendo revanche na Alemanha - Poucos dias depois, ele foi convidado para dirigir a equipe pentacampeã no amistoso do dia 20 de novembro contra a Coréia do Sul, em Seul. Era uma homenagem e também sua despedida oficial do cargo de técnico. Mas, poucos dias antes do embarque, ele deixou claro para a Agência Estado que já sonhava com a chance de ir a mais um Mundial. Em entrevista ao repórter Cosme Rímoli, declarou: "Ainda tenho muita lenha para queimar. Não quero mais ser técnico, mas desejo ser o coordenador da Seleção Brasileira e traçar planos para a Copa América, Olimpíada, Eliminatórias e a Copa de 2006. Quero voltar para a Alemanha e ganhar a Copa que o Brasil não ganhou em 1974." Naquele Mundial, Zagallo foi o treinador e a Seleção terminou em quarto lugar." Com a volta à ativa, ele teve de dar explicações à mulher. "Minha família e a do Parreira perguntaram se estávamos malucos por voltar à Seleção. Eu disse para a minha mulher que tinha me despedido do cargo de técnico, mas que ela vai ter de me engolir como coordenador." Como não poderia deixar de ser, Zagallo soltou uma de suas bravatas ufanistas. "Todo mundo sabe que eu amo o verde e amarelo. Dizem que a Alemanha é favorita para 2006 porque vai jogar em casa, mas eu acho que o favorito é o Brasil. Já temos um time montado e vamos lá buscar o hexa."