Zagallo quer vitória de goleada O técnico do Flamengo, Zagallo, alertou os jogadores para a necessidade da vitória por um amplo placar, sobre o Juventude, pela primeira partida da oitava-de-final da Copa do Brasil, hoje, às 20h30, em Edson Passos. O treinador reconheceu a boa fase do adversário, que lidera o Campeonato Gaúcho, e disse que será muito difícil superá-lo em Caxias do Sul. Preocupado com a armação tática do Juventude, Zagallo mandou seu auxiliar-técnico Luís Carlos Prima para Caxias do Sul, ver a partida do adversário contra o São José, domingo. Por isso, o treinador assegurou estar tranqüilo e ciente das dificuldades que irá enfrentar. Com o retorno de Petkovic, que cumpriu suspensão automática, Zagallo pode escalar todos os titulares para o confronto. "Vamos com força máxima para cima deles. Temos de aproveitar que jogamos em casa para conquistarmos uma bela vitória. Contamos com o apoio da torcida", afirmou. A possibilidade de a partida ser invalidada não assusta Zagallo. "Não posso pensar nesta hipótese. Isso é com os dirigentes", considerou. Na fase anterior, o Juventude eliminou o Mixto, que entrou com um recurso na Justiça. Os dirigentes da equipe matogrossense afirmam que um jogador da equipe gaúcha atuou irregularmente. O vice-presidente de Futebol do Flamengo, Walter Oaquim, não acredita que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) marque uma partida para depois ser anulada. "O julgamento do recurso deles está marcado para o dia 8. O segundo jogo contra o Juventude é no dia seguinte. A CBF deve saber que o recurso do Mixto não será aceito pelo tribunal", considerou.